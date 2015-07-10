Украина ежегодно теряет десятую часть урожая из-за дефицита зерноуборочной техники

Украина ежегодно теряет около 6 миллионов тонн зерновых, что составляет примерно десятую часть урожая, из-за дефицита зерноуборочной техники, который не позволяет провести сбор урожая в оптимальный десятидневный срок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

"Ежегодно аграрии теряют более 6 миллионов тонн зерновых. В частности, из-за недостатка качественной зерноуборочной техники. Это десятая часть всего урожая... С учетом сложных погодных условий жатва затягивается до 40-45 дней", - сказано в сообщении.

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При этом министр Павленко оценивает указанные потери урожая в 1 миллиард долларов США.

Согласно сообщению, в Украине сегодня насчитывается 50 тысяч комбайнов, в то время как для своевременной и качественной уборки зерновых необходимо задействовать 75 тысяч единиц такой техники.

"Чтобы вовремя и качественно собрать урожай, Украине необходимо 75 тыс. зерноуборочных комбайнов", - цитирует министра пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Украине началась уборка урожая ранних зерновых культур. Украинские аграрии к 7 июля убрали урожай на площади 620 тысяч га, намолотив 2 миллиона тонн зерна нового урожая из ранней группы зерновых. По информации Минагропрода, зерновой клин в Украине в 2015 году составляет 14,8 миллионов га, из которого 7,9 миллионов га – озимые, 6,9 миллионов га – яровые культуры.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году на уровне 60 миллионов тонн, при этом экспорт зерна в следующем маркетинговом году (МГ, июль 2015 года – июнь 2016) может составить 34-37 миллионов тонн.

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По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.