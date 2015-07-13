Украина за полгода сократила производство мяса и молока

Объем производства мяса в Украине (без учета временно оккупированного Россией Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции) в январе-июне 2015 года составил 1,55 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, производство молока в стране за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 4,5% - до 5,2 млн тонн, а яиц – на 13,5%, до 9,17 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2014 году выросло на 4,3% по сравнению с 2013 годом – до 3,3 млн тонн, молока – на 0,4%, до 11,2 млн тонн, яиц – на 4,3%, до 19,909 млрд штук.