Украина за полгода снизила агропроизводство почти на 10%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне текущего года сократился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, спад производства на сельхозпредприятиях за указанный период составил 13,3%, в домохозяйствах - 6,1%.

В то же время, в июне 2015 года, по информации Госстата, объем производства сельхозпродукции снизился на 17,2% по сравнению с июнем прошлого года. При этом по сравнению с маем текущего года рост сельхозпроизводства в июне составил 88%.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост сельхозпроизводства в Украине в 2014 году составил 2,8%. Объемы производства в агропредприятиях в прошлом году выросли по сравнению с 2013 годом на 4,1%, в домохозяйствах - на 1,2%.