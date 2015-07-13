В Минагрополитики исключают возможность передачи оккупированному Крыму зерноуборочной техники

Об этом советник главы Минагрополитики Александр Лиев написал в своей авторской статье, передает «Новое время».

Он также предупредил представителей частного аграрного бизнеса, что передача техники на полуостров будет означать фактическую потерю имущества. «Так, известно, что некоторые аграрные компании Западной Украины принимают участие в таких переговорах. Те, кто в погоне за сверхприбылями собирается поставлять технику на полуостров и содействовать оккупационным властям, должны быть готовы к тому, что с почти стопроцентной вероятностью эта техника обратно не вернется. Прежде чем озвучивать подобные просьбы, так называемой власти Крыма следовало бы для начала вернуть Украине украденное», - сказал советник министра.

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Александр Лиев также сообщил, что Минагрополитики Украины уже обратилось к пограничной и таможенной служб с разъяснением своей позиции по этому вопросу. «Учитывая, что территория Крыма - не подконтрольная, считаем невозможным пропуск уборочной техники на полуостров», - подчеркнул он.

Кроме того, советник главы Минагрополитики также напомнил, что на полуострове остаются захваченными более 100 единиц украинской зерноуборочной техники. Из них около 80 единиц принадлежат госкомпании «Спецагролизинг».

По мнению Лиева, из-за катастрофического сокращения площадей орошаемых земель, а также нехватки техники в этом году Крым может собрать рекордно низкий урожай, который существенно скажется на продовольственной безопасности полуострова.