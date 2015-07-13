Минагропрод предлагает Раде отменить минимальные цены на сахар

Соответствующее предложение содержится в законопроекте, опубликованном на сайте Минагропрода для публичного обсуждения.

Согласно пояснительной записке, министерство предлагает внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и реализации сахара», исключив нормы об определении Кабинетом министров Украины минимальных цен на сахар и сахарную свеклу.

Как отметили разработчики проекта, в период, когда рынок сахара является профицитным, предприятия могут испытывать трудности с реализацией продукции по цене, не ниже определенной государством. Это приводит к тенизации рынка, существенному снижению оборотных средств в отрасли, увеличению задолженности перед поставщиками и работниками. Принятие этого законопроекта позволит решить указанные проблемы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины повысил минимальные закупочные цены на сахар в 2015/2016 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2015 – август 2016) на 36,7% по сравнению с действующими в этом сезоне – до 6454,73 грн за тонну (без НДС). Повышение минимальной закупочной цены на сахарную свеклу составило 29,8% - до 445,87 грн/тонна. Кроме того, правительственным постановлением предусмотрено снижение квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота «А») в следующем МГ до 1,72 млн тонн с 1,811 млн тонн, установленной на 2014/2015 маркетинговый сезон.

Ранее глава Минагропрода Алексей Павленко выступил за отмену квотирования производства сахара в Украине.