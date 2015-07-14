Рада со второй попытки согласилась подкорректировать "пивное" законодательство

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Это результаты повторного голосования, поскольку изначально поддержали законопроект лишь 211 народных депутатов.

Представители фракций Радикальной партии и “Самопомич” заявили, что это лоббистский законопроект, а его принятие приведет к увеличению количества потребления пива молодежью.

В то же время народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что непринятие законопроекта приведет к исчезновению малых пивоварен, которые производят пиво.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”, которыми предусмотрено, что производители пива осуществляют поставку пива субъектам хозяйствования оптовой и розничной торговли и другим украинским потребителям при наличии лицензии на оптовую торговлю.

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Предусмотрено отменить для пивоваренной отрасли аттестацию и лицензирование производства, сертификацию и подтверждение соответствия продукции, регулирование Кабинетом министров минимальных оптово-отпускных или розничных цен, государственное регулирование нормирования потерь при производстве, внесение мест хранения продукции в Единый государственный реестр.

Также устанавливаются единые с алкогольными напитками требования к маркировке продукции.

Устанавливается годовая плата в 30 тыс. грн за лицензию на право оптовой торговли для малых производителей пива, объем производства и продаж которых не превышает 3 тыс. гектолитров.

Законопроектом предусмотрено, что для маркировки реализуемого в Украине пива на любой упаковке, этикетке (стикере), контрэтикетке, кольеретке, потребительской таре, ярлыке, пробке, листке-вкладыше, сообщении, других элементах упаковки (другой посуде), которые сопровождают такой вид пищевой продукции или относятся к такому виду продукции, которая реализуется через торговую сеть, в доступной для потребителя форме согласно законодательству о языках указываются: название государства; название и адрес производителя, адрес мощностей производства; название продукта; объем (дм3) или (л); содержание спирта, не менее % об., или объемная доля спирта, не менее %; обозначение нормативного документа, согласно которому изготовлен продукт (для продукции отечественного производства, предназначенной для реализации на территории Украины); наличие ароматизаторов, красителей (при их использовании); знак для товаров и услуг (при наличии); конечная дата потребления “Употребить до” или дата производства и срок годности в любом месте потребительской тары, удобном для чтения информации; штриховой код.

Маркировка пива должна содержать предупреждение для потребителей относительно потребления алкогольных напитков. Предупреждения указывается в виде надписи следующего содержания: “Не рекомендуется употреблять детям в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, лицам, имеющим медицинские или профессиональные противопоказания к употреблению алкогольных напитков”.