У Абромавичуса готовят более радикальные изменения в законы о пиве

Снижение стоимости лицензии для малых производителей и дистрибьюторов пива до 30 тыс. грн с 500 тыс. грн сможет только частично решить проблемы малого и среднего бизнеса в пивной отрасли, возникшие со вступлением в силу изменений в законодательство о приравнивании пива к алкогольным напиткам.

Об этом УНИАН сказал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта №2971-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании производства и оборота пива».

«Частично это поможет», - сказал Нефедов.

По его словам, Минэкономразвития занимается разработкой законопроекта, предлагающего более радикальные изменения в законодательство в сфере производства и продажи пива.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля Верховная Рада со второй попытки приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании производства и оборота пива» (№2971-д). За данное решение проголосовали 230 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроектом предполагается годовая плата в 30 тыс. грн за лицензию на право оптовой торговли для малых производителей пива, объем производства и продаж которых не превышает 3 тыс. гектолитров.

1 июля вступили в силу изменения в Налоговый кодекс о приравнивании пива к алкогольным напиткам. Согласно этим изменениям, вводится аттестация и лицензирование производства пива, сертификат соответствия продукции, лицензия на импорт и экспорт пива. Дополнительно предусмотрены новые требования к маркировке этой продукции, а также запрет на использование брендированного оборудования и спонсорство спортивных команд. Также от производителей пива с крепостью более 8,5% требуется использование акцизных марок, как для вина и крепкого алкоголя. Помимо этого, нововведения запрещают рекламу пива на телевидении и радио в дневное время, а также наружную рекламу.

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Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект, предполагающий введение дифференцированного подхода к определению стоимости лицензии на оптовую продажу пива с отменой необходимости лицензирования для мини-пивоварен. Согласно информации, опубликованной на странице Нефедова в Facebook, мини-пивоварни и малых дистрибьюторов предлагается освободить от оплаты лицензии, для средних пивоварен и дистрибьюторов – существенно снизить ее стоимость, а для крупных компаний – оставить на нынешнем уровне в 500 тыс. грн в год.