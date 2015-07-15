В Госдуме просят Путина снять продовольственное эмбарго в отношении Греции

Депутат Госдумы Андрей Крутов направил запрос президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность снятия российских «антисанкций» против Греции, пишут "Известия".

«Греция — надежный партнер РФ, с 2010 по 2013 год товарооборот между странами вырос в два раза, — подчеркивает в запросе Крутов. — Греция близка России не только экономически, но и духовно — это одна из немногих православных стран в Европе. Производимая в Греции сельхозпродукция практически не пересекается с теми товарными группами, выращивание которых возможно в России. При этом отсутствие доступа на емкий российский рынок может привести к тяжелым структурным последствиям для аграрного сектора греческой экономики. Что, в свою очередь, чревато тяжелыми экономическими, социальными и политическими последствиями, которые, безусловно, усугубят кризис в этой стране».

Читайте такжеФинляндия может заблокировать соглашение властей Афин с кредиторами – The Guardian«Полагаю, что подобный жест доброй воли со стороны Российской Федерации был бы положительно воспринят не только в Греции, но и нашими согражданами, — заключает Крутов. — Впоследствии расширение нашего взаимного сотрудничества могло бы продолжиться, в том числе в рамках межгосударственных объединений (ЕАЭС, ШОС, БРИКС)».

Как пояснил «Известиям» автор запроса, в настоящее время от «антисанкций» проигрывают обе стороны. "Не секрет, что часть сельскохозяйственной продукции завозится через Белоруссию, и в результате она становится дороже, — говорит он. — Снятие санкций с Греции стало бы очень эффектным шагом".

В начале апреля экс-глава Минсельхоза Николай Федоров заявлял, что в правительстве готовы обсуждать снятие продовольственного эмбарго с некоторых стран. «Список стран определен указом президента России, — заявлял Федоров. — И в данном контексте у правительства могут быть предложения по поводу вывода каких-то стран из-под этого списка».

В то же время, в разгар конфликта ЕС и Афин первый заместитель главы Минэкономразвития Алексей Лихачев заявил, что Россия не планирует снимать санкции, которые введены по отношению к Греции, даже если страна выйдет из еврозоны.

По мнению экспертов, отмена продовольственного эмбарго поможет России в реализации энергетических проектов в Европе.

"В Евросоюзе Греция была поражена в правах — например, было сокращено производство оливок и некоторых других сельскохозяйственных товаров, — говорит завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и государственной службы Константин Корищенко. — Поэтому быстро нарастить поставки в Россию она просто не сможет. Зато шаг с отменой эмбарго был бы логичным геополитическим шагом и способствовал бы выстраиванию внешнеполитических связей. Это способствовало бы продвижению энергетических проектов — в частности, строительству продолжения газопровода «Турецкий поток» на территории Греции".