Депутаты собираются поднять минимальную закупочную цену на молоко до 4 гривень

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 227 народных депутатов при необходимых 226.

Законопроектом предлагается дополнить Закон "О молоке и молочных продуктах" статьей 16-1 "Государственное регулирование закупочной цены на молоко".

Согласно статье, государство устанавливает минимальную закупочную цену на цельное сырое товарное молоко в расчете за 1 килограмм (без учета налога на добавленную стоимость) для молока второго сорта - 4 грн 00 коп., при этом закупочная цена на указанную категорию цельного сырого товарного молока устанавливается для всех производителей молочного сырья и молока - юридических лиц независимо от формы собственности, физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности, личных крестьянских хозяйств, физических лиц, которые содержат коров, овец, коз, буйволиц, кобыл и производят молочную сырье и молоко.

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В Законе Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" устанавливается, что среди объектов государственного ценового регулирования есть и цельное сырое товарное молоко.

Устанавливается, что заготовительные и перерабатывающие предприятия, предприятия оптовой и розничной торговли проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования (видов сельскохозяйственной продукции и товаров), указанных в пункте 3.3.1 настоящего Закона, в срок не более семи банковских дней со дня получения выручки от реализации этих объектов.