Украинцам обещают, что через полгода рыба подешевеет

Отдельные виды рыбы, выловленной в Украине, через 6-9 месяцев могут, по прогнозам Государственного агентства рыбного хозяйства, подешеветь для конечного потребителя на 40% при обеспечении надлежащих инвестиционных условий в отрасли.

Об этом сообщил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярема Ковалив на пресс-конференции.

«По нашим прогнозам, по некоторым видам рыбы удешевление может достичь 40% для конечного потребителя», - сказал он, не уточнив, о каких видах рыбы идет речь.

Ковалив сообщил, что прогнозное снижение цены будет связано со входом новых инвесторов в рыбную отрасль. По его словам, уже сейчас отдельные украинские предприниматели готовы вкладывать средства в сферу переработки. Вместе с тем, они ожидают некоторых изменений в сфере государственного регулирования рыбной отрасли. В частности, ждут запуска так называемых «бирж», на которых будет продаваться вся выловленная в Украине рыба, а также введения сертификатов происхождения рыбы, которые позволят отслеживать всю историю поступления рыбы к конечному потребителю. Госрыбагентство намерено ввести эти новшества в рамках реформирования ведомства через 6-9 месяцев.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, вылов рыбы и других водных живых ресурсов в Украине в 2014 году, без учета временно оккупированной Россией территории Крыма, вырос на 9,3% по сравнению с 2013 годом – до 91,2 тыс. тонн.

В Госрыбагентстве считают, что потенциал украинской рыбной отрасли позволяет рассчитывать на увеличение вылова рыбы в стране в 4-5 раз при эффективном реформировании данной сферы.

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19 мая глава Госрыбагентства Ярема Ковалив заявил о необходимости реорганизации ведомства и реформировании с полным обновлением его штата. По его словам, необходимость реформирования ведомства назрела ввиду масштабного уровня коррупции.