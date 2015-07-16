Яценюк предложил Раде отменить спецрежим НДС только для крупных агропредприятий

Об этом он сказал в ходе заседания Верховной Рады.

«Правительство предлагает следующее: 90%, а точнее 98%, всех компаний в Украине, которые являются агарными, оставить на старой системе… Это те компании, которые имеют до 3 тысяч гектаров и которые зарабатывают до 50 млн грн в год», - сказал премьер, отметив, что остальных сельскохозяйственных производителей предлагается лишить спецрежима НДС.

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Как сообщал УНИАН, представитель МВФ в Украине Жером Ваше подчеркивал, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства, закрепленные в меморандуме с Международным валютным фондом, по переводу аграриев на общую систему налогообложения с 1 января 2016 года. По его словам, данное требование не является новым, оно было предусмотрено в предыдущих вариантах меморандума, которые служили основанием для утверждения кредитной программы МВФ. При этом представитель Фонда подчеркнул, что различные налоговые льготы для аграриев обходятся бюджету в 30 млрд грн. В то же время представитель МВФ заверил, что отмена налоговых льгот для аграриев не приведет к потере их конкурентоспособности на мировом рынке.

Вместе с тем председатель Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза ранее отмечал, что отмена спецрежима НДС, как это предлагается правительством, может создать условия сокращения оборотных средств, когда для аграриев более выгодно станет скрывать реальные объемы продаж и работать «в тени». Аграрии многократно заявляли, что отмена спецрежима НДС может привести к упадку агарной сферы Украины.

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» прогнозировала, что в случае отмены спецрежима взимания налога на добавленную стоимость для аграриев с 2016 года, выручка от экспорта за рубеж украинской сельхозпродукции сократится на 1 млрд долл.