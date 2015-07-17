Американская Cargill построит зерновой терминал в порту "Южный" за $100 миллионов

Об этом сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Одна из самых больших американских компаний, которая имеет значительный опыт ведения своей деятельности в Украине, компания Cargill приняла решение относительно дополнительных инвестиций в украинскую инфраструктуру и строительство терминала с перевалкой плюс 4 миллиона тонн на общую сумму около 100 миллионов долларов США», - сказал он.

Премьер-министр отметил, что соответствующий меморандум был подписан в ходе инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне.

Как сообщал УНИАН, американская сельскохозяйственная компания Cargill намерена в ближайшие месяцы начать реализацию в порту «Южный» (Одесская обл.) проекта по строительству зернового терминала.

Справка УНИАН. Cargill - одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведёт операции в 68 странах мира. Компания занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, компания является крупным производителем сельскохозяйственной продукции.

Представительство компании Cargill в Украине действует с 1993 года. Отсюда компания координирует торговлю зерном, маслом, семенами масличных культур, топливо-смазочными материалами, металлопродукцией, сахаром, концентратами фруктовых соков, какао-продуктами.

Морской торговый порт «Южный» (Одесская обл.) - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов - около 2,6 км.