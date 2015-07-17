Крымчане остались без винных фестивалей: законодательство РФ их запрещает

15:19, 17 июля 2015
Агро
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Нелегитимная власть полуострова намерена обратиться к России с просьбой дать добро на их проведение.

Крымчане остались без винных фестивалей / Фото УНИАН

В оккупированном Россией Крыму из-за законодательных запретов нельзя  проводить традиционные винные фестивали, сообщил нелегитимный министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий, передают "Новости Крыма".

«Мы не можем проводить наши винные фестивали, на которых устраивается дегустация и продаются вина», – сказал он.

Читайте такжеВиноделы Крыма вновь просят ввести эмбарго на импорт европейских винТак, в конце августа в Бахчисарайском районе планировали провести винный фестиваль, однако из-за загвоздки в законодательстве мероприятие находится под вопросом.

Нелегитимные власти аннексированного Крыма намерены просить федеральные органы РФ дать разрешение на проведение винных фестивалей в регионах, которые занимаются производством вина.

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