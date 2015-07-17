Украина уже экспортировала более миллиона тонн зерна

Украинские аграрии, по состоянию на 17 июля, с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2015 г. – июнь 2016 г.) экспортировали 1,1 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, объем экспорта пшеницы составил 289 тыс. тонн, кукурузы – 620 тыс. тонн, ячменя – 187 тыс. тонн, других зерновых – 2 тыс. тонн.

Кроме того, на судна погружено 190 тыс. тонн зерновых.

Согласно сообщению, цена на продовольственную пшеницу третьего класса составляет 3184 грн за тонну, а на фуражную пшеницу – 3012 грн за тонну. Средняя цена за тонну ячменя составляет 3071 грн, кукурузы – 2967 грн.

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Как сообщал УНИАН, по данным, опубликованным Минагропродом, Украина в 2014-2015 МГ экспортировала рекордные для страны 34,8 млн тонн зерна, что на 1,6 млн тонн больше, чем годом ранее. В частности, экспорт пшеницы составил 11,2 млн тонн, кукурузы – 18,8 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, других зерновых – 0,3 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.