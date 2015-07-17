Беларусь сняла ограничения на поставки "Гаврилівських курчат"

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь отменило введенные 25 ноября 2014 года ограничения на ввоз мяса птицы производства украинской компании «Комплекс «Агромарс» (Киевская обл.).

Согласно сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор), решение о снятии ограничений с 17 июля связано с результатами анализа предоставленных компанией материалов, а также с предоставлением Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины гарантий соответствия продукции санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Как сообщалось, 21 ноября 2014 года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси ввело временные ограничения на поставки замороженных тушек цыплят бройлеров украинской компании «Комплекс «Агромарс» в связи с повторным выявлением запрещенных и вредных веществ в продукции. Усиленный контроль над мясом «Агромарса» был введен в октябре в связи выявленным превышением допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

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Справка УНИАН. «Комплекс Агромарс» – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине. Главная производственная площадка компании находится в с. Гавриловка (Вышгородский р-н Киевской обл.). Продукция представлена торговой маркой «Гаврилівські курчата».

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан президентами России, Беларуси и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. В начале октября 2014 года государства «тройки» завершили процедуру ратификации договора. В настоящее время членами ЕАЭС являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Киргизия.