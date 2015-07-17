Украина хочет экспортировать сахар в Казахстан

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ведет переговоры с казахстанскими партнерами о выходе украинских производителей сахара на рынок Казахстана, сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

«В министерство обратились отечественные сахарщики, которые выразили готовность осуществлять экспорт сахара белого кристаллического в Казахстан. Мы активно ведем переговоры для реализации этого предложения, в ходе которых будут согласованы объемы и ценовой аспект поставок», - цитирует министра пресс-служба.

Согласно сообщению, расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства предусмотрено в протоколе двенадцатого заседания Совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, который был подписан 16 июля.

Документ определяет приоритетные для сотрудничества отрасли, такие как животноводство, растениеводство, пищевая промышленность, научно-исследовательская сфера и сельскохозяйственное машиностроение.

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Как сообщила пресс-служба, заместитель министра по вопросам европейской интеграции Владислава Рутицкая отметила, что, кроме сахара, украинские производители также заинтересованы в экспорте молочной продукции.

«Отечественные молочные предприятия имеют возможность поставлять в Республику Казахстан такую продукцию, как молоко сухое обезжиренное и молоко сухое цельное. Сейчас министерство работает над возможностями активизации сотрудничества между двумя странами в молочной отрасли. Напомню, что в июне 2015 года удалось согласовать снятие временных ограничений на ввоз на территорию Казахстана молочной и мясной продукции восьми украинских производителей», - цитирует Рутицкую пресс-служба.

Согласно сообщению, перспективными экспортными направлениями для украинских производителей также являются поставки тракторов, зерноуборочных комбайнов, оборудования для переработки молока и другой техники. Кроме того, ряд украинских научных учреждений работают совместно с казахстанскими партнерами над селекцией семян кукурузы, ячменя, пшеницы и других культур.

Как сообщал УНИАН, Украина и Казахстан договорились развивать дальнейшие отношения в сфере торгово-экономического сотрудничества на основе норм и принципов Всемирной торговой организации (ВТО), что приведет к наращиванию товарооборота между странами. Соответствующие договоренности были закреплены в протоколе двенадцатого заседания Совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству от 16 июля.

В июне Министерство экономического развития и торговли Украины, в рамках переговоров о вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО), согласовало отмену временных ограничений на ввоз в эту страну мясо-молочной продукции восьми украинских компаний: «Житомирский маслозавод», «Клуб Сыра» (Каневский филиал), «Литинский молочный завод», «Купянский молочно-консервный комбинат», «Зевс ЛТД», "Свиженька", «Черкасская продовольственная компания» и «Техмолпром». Тогда же достигнуты договоренности о расширении этого списка еще на семь компаний, среди которых «Молочный дом», «Лакталис – Николаев», «Ичнянский молочно-консервный комбинат», «Звенигородский сыродельный комбинат», «Жашковский маслозавод», «Барский птицекомбинат» и «Агромарс».