Производство подсолнечного масла в Украине за полгода упало на 20,5%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-июне 2015 года составило 1,816 млн тонн, что на 20,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2014 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом в июне объем производства подсолнечного масла составил 249 тыс. тонн, что на 35,4% меньше, чем в июне 2014 года, и на 11% меньше, чем в мае текущего.

В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров в I полугодии текущего года сократилось на 27,9% - до 99,7 тыс. тонн. При этом производство данной продукции в прошлом месяце составило 14,8 тыс. тонн, что на 29,7% меньше, чем в июне 2014 года, но на 0,7% больше, чем в мае 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2014 году выросло на 26,7 – до 4,2 млн тонн, маргаринов и жиров – сократилось на 4%, до 269 тыс. тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.