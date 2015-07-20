В России из-за кризиса и продуктового эмбарго продовольствие меняет вкус и вес

За первую половину 2015 г. реальная начисленная зарплата россиян сократилась на 8,5%, следует из опубликованного на прошлой неделе доклада Росстата, а стоимость минимального месячного набора продуктов питания в среднем по России на конец июня 2015 г. стала на 14,3% больше, чем в начале года, пишут "Ведомости".

«Уже точно можно сказать, что люди начали экономить на еде», – констатирует гендиректор одного из крупнейших производителей и импортеров макарон «СИ групп» Андрей Гуров.

Производителям продуктов питания пришлось несладко. С одной стороны, из-за снижения покупательной способности уже 12 месяцев падает выручка, с другой – растет себестоимость. В ответ производители стали предлагать новые товары из более дешевых ингредиентов, отмечено в июньском исследовании PwC «Экономический спад в России».

Читайте такжеBloomberg: в России - "коллапс потребительской экономики" Компании выкручиваются, как могут. «Некоторые снижают стоимость товара за счет использования более дешевого, но не всегда лучшего с точки зрения качества сырья, уменьшают объем упаковки», – говорит директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Но это не единственная тактика. Те, кто не готов жертвовать качеством, ищут другие пути сокращения производственных издержек, объясняет он. Например, производитель консервов «Помидорпром» экономит на упаковке: для некоторых продуктов холдинг поменял стеклянную тару на упаковку из гибких материалов, рассказала директор по маркетингу холдинга Светлана Царенко. Другие производители переходят на выпуск новых продуктов более низкого ценового сегмента, продолжает Востриков.

Человек, близкий к «Руспродсоюзу», приводит некоторые замеченные им способы экономии на рецептах и упаковке. Ряд производителей чая переходят на более дешевое сырье и уменьшают вес чайного пакетика. Некоторые производители шоколадных изделий заменяют «какао тертый» на «какао-порошок» – более дешевый субпродукт, а вместо масла какао используют эквиваленты жиров, например рапсовое или пальмовое масло. В кабачковую икру стали добавлять муку и другие наполнители, а в томатной пасте в качестве загустителя снова стали использовать крахмал, перечисляет собеседник «Ведомостей». Падает спрос на дорогие макароны и растет на самые дешевые – из хлебопекарной муки. Поэтому многие производители стали использовать именно такую муку для производства продукции по заказу розничных сетей – ведь для товаров под собственной маркой сетей очень важно быть самыми дешевыми в своей категории, говорит менеджер одной из бакалейных компаний.