В Украине за первое полугодие производство пива сократилось почти на четверть

Украинские пивовары в январе-июне 2015 года произвели 98,1 млн декалитров солодового пива (кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%), что на 24,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеРада со второй попытки согласилась подкорректировать "пивное" законодательствоПо данным Госстата, в июне текущего года производство пива составило 22,3 млн дал, что на 21,3% меньше, чем в июне 2014 года, и на 3,8% меньше, чем в мае 2015 года.

Как сообщал УНИАН, производство пива в Украине в 2014 году сократилось по сравнению с 2013 годом на 10,8% - до 241 млн дал.