В Украине за первое полугодие производство пива сократилось почти на четверть
09:39, 20 июля 2015Агро
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Только в июне выпуск пива упал на 21,3%.
В Украине сокращается производство пива / telegraf.com.ua
Украинские пивовары в январе-июне 2015 года произвели 98,1 млн декалитров солодового пива (кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0,5%), что на 24,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года, сообщила Государственная служба статистики.
Читайте такжеРада со второй попытки согласилась подкорректировать "пивное" законодательствоПо данным Госстата, в июне текущего года производство пива составило 22,3 млн дал, что на 21,3% меньше, чем в июне 2014 года, и на 3,8% меньше, чем в мае 2015 года.
Как сообщал УНИАН, производство пива в Украине в 2014 году сократилось по сравнению с 2013 годом на 10,8% - до 241 млн дал.
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