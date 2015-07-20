В Украине производство водки сокращается, коньяка – растет

В Украине производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в январе-июне 2015 года сократилось на 25,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 8,348 млн декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

В июне текущего года производство водки составило 1,387 млн дал, что на 64,7% меньше, чем в июне 2014 года, но на 13,2% больше, чем в мае 2015 года.

Читайте такжеПравительство повысило цены на алкоголь: спиртное с осени подорожает на 40%По данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине за шесть месяцев выросло на 28,7%, по сравнению январем-июнем 2014 года, и составило 1,305 млн дал. В июне 2015 года производство коньяка и бренди составило 0,208 млн дал, что на 34,2% больше, чем в июне 2014 года, и на 6,3% больше, чем в мае этого года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июне 2015 года сократился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,278 млн дал. В июне производство ликеров и других спиртных напитков составило 0,825 млн дал, что на 15,6% меньше, чем в июне прошлого года, и на 1,9% меньше, чем в мае текущего года.

Как сообщал УНИАН, производство водки в Украине в 2014 году сократилось на 4,6% по сравнению с 2013 годом – до 21,4 млн декалитров, коньяка и бренди - на 11,6%, до 2,6 млн дал, ликеров и других спиртных напитков - на 3,6%, до 10,4 млн дал.