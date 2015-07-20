В Греции с сегодняшнего дня подорожали некоторые продукты питания

Одна из последних шуток в кризисной Греции звучит так: Покупатель покупает пакет спагетти в продуктовом магазине, а кассир его спрашивает: "Упаковать, как подарок?". "Спасибо, это для меня", - отвечает клиент. Однако шутки шутками, а с понедельника жизнь в Греции подорожала. Увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания и некоторые услуги было ключевым требованием кредиторов, за которые парламент Греции после дебатов проголосовал на прошлой неделе, пишет украинская редакция "Немецкой волны".

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Следствие: для риса, макаронных изделий, хлебобулочных изделий, колбас, кофе, чая, сахара и других продуктов питания НДС вырос до 23%. С этим повышением связаны надежды правительства на быстрое увеличение бюджетных поступлений. Только за счет увеличения НДС на хлебобулочные изделия греческий минфин планирует получить дополнительные поступления на сумму 54 млн евро в год - конечно, если потребление не снизится.

Профессор экономики Панайотис Петракис обращает внимание на сложную ситуацию на рынке, которая не позволяет делать прогнозов: "Повышение налогов может стимулировать рост государственных доходов в краткосрочной перспективе, как и рецессию в среднесрочной; одно другого не исключает", - пояснил эксперт в интервью. Точный прогноз, по словам, сделать сложно. Тем более, что в последнее время греки демонстрировали необычное экономическое поведение, которое не накладывается на прогнозируемые схемы, предостерегает экономист.

Например, закрытие банков. "Из-за страха полностью потерять свои сбережения, многие вдруг стали потреблять не меньше, а больше, чем раньше, оплачивая покупки через электронные системы платежей. Поражает то, что в этом трудном экономическом положении спрос на некоторые товары не уменьшается, а внезапно возрастает", - отмечает Панайотис Петракис.

По данным афинского Исследовательского института розничной торговли (IELKA), повышение налоговых ставок на товары повлекут для каждого домохозяйства рост расходов в среднем на 157 евро в год. Налоговые ставки повысятся в том числе и для ресторанного и гостиничного бизнеса. Водить такси отныне также будет дороже. И это еще не все: для малых предприятий увеличится доля налога, которую они будут платить заранее, а в случае получения высоких прибылей задним числом будет начисляться так называемый налог солидарности.

Многие эксперты уверены: повышение НДС вряд ли принесет дополнительные поступления в бюджет, зато только усилит тенденции к рецессии в Греции. "Подобные налоговые меры вытаскивают из экономики ресурсы и усиливают рецессию", - сказал экономист Михалис Аргиру в эфире телеканала Skai. Оправданием дополнительного налогового бремени может быть только инвестиционный бум в Греции, но его следует ожидать только в среднесрочной перспективе. Однако предпосылкой для этого должны быть надежные правила для заинтересованных инвесторов. "Важно прежде всего улучшить правовую безопасность, реформировать государственное управление, а также принять современное законодательство относительно банкротства", - считает Михалис Аргиру.