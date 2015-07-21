В Черниговской области снова выявлена вспышка АЧС - седьмой случай с начала года

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС), крайне опасного инфекционного заболевания, у погибших животных подсобного хозяйства в с. Фаевка Новгород-Сиверского района, который является уже седьмым с начала года случаем заражения АЧС в Черниговской области и 28-м в Украине с 2012 года.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, факт заражения установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных.

В Госветфитослужбе отметили, что проводятся все необходимые меры по профилактике и борьбе с АЧС.

Читайте такжеВ Ривненской области впервые зафиксировали африканскую чуму свиней«Ситуация находится под постоянным контролем Главного управления ветеринарной медицины в Черниговской области и Госветфитослужбы Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, последние случаи заражения АЧС в Черниговской области были выявлены 13 июля в селах Сорокошичи и Косачевка Козелецкого района.

Впервые случаи падежа животных от АЧС в Украине были зафиксированы в 2012 году в Запорожской области. С начала 2015 года специалисты Госветфитослужбы зафиксировали 10 случаев АЧС, из которых 3 – в дикой фауне.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.