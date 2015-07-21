Казахстан временно запретил курятину крупнейшего украинского производителя

Республика Казахстан временно приостановила реализацию тушек цыплят-бройлеров производства «Мироновской птицефабрики», которая входит в состав крупнейшего в Украине производителя курятины - агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт».

Согласно сообщению Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана, такое решение было принято по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы и обнаружения патогенной микрофлоры в продукции украинского предприятия.

Кроме того, по результатам таких же исследований Казахстан ввел аналогичные ограничения для трех предприятий из России.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Казахстан ввел ограничения на ввоз украинской «молочки». В июне этого года Министерство экономического развития и торговли Украины, в рамках переговоров о вступлении Казахстана во Всемирную торговую организацию (ВТО), согласовало отмену временных ограничений на ввоз в эту страну мясо-молочной продукции ряда украинских компаний.

Украина и Казахстан договорились развивать дальнейшие отношения в сфере торгово-экономического сотрудничества на основе норм и принципов Всемирной торговой организации (ВТО), что приведет к наращиванию товарооборота между странами. Соответствующие договоренности были закреплены в протоколе двенадцатого заседания Совместной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству от 16 июля.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.