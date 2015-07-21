Ревизия Государственной зерновой корпорации выявила миллионные нарушения

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, отметив, что ревизия проводилась по инициативе министерства.

В частности, ревизоры установили, что в 2013 году по импортному контракту корпорация уплатила китайской компании Sonders trading 371 млн грн, при этом документы, которые могли бы подтвердить приобретение товара без ввоза на территорию Украины, отсутствуют. Кроме того, ГПЗКУ не получила 81,7 млн валютных средств за экспортированный указанной компании товар. Без соответствующих правовых оснований украинская корпорация совершила зачисление встречных однородных требований при отсутствии документального подтверждения кредиторской задолженности на сумму 608 млн грн.

Согласно сообщению, в результате фиктивных операций ГПЗКУ также сформировала дебиторскую задолженность перед компанией «ТИС-Зерно» в размере 52,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений инициировал создание в парламенте временной следственной комиссии для расследования фактов злоупотреблений на госпредприятиях, подконтрольных Министерству аграрной политики и продовольствия. По данным депутатов ВР, сейчас возбуждено около 160 уголовных дел, в рамках которых расследуются злоупотребления в госпредприятиях Минагропрода в 2014-2015 годах на общую сумму 9 млрд грн. Основная сумма этих злоупотреблений касается деятельности трех крупнейших государственных компаний – Аграрного фонда, «Укрспирта» и ГПЗКУ.

В 2014 году ГПЗКУ многократно увеличила чистый убыток по сравнению с 2013 годом – до 3,5 млрд грн с 28,8 млн грн. При этом чистый доход от реализации продукции корпорации в 2014 году вырос в 1,5 раза – до 7,1 млрд грн.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.