Россия может запретить импорт цветов из Нидерландов - СМИ
Россия может ввести эмбарго на цветы из Нидерландов из-за наличия в этой продукции карантинных организмов.
Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров его главы Сергея Данкверта с послом Колумбии, который прошли в Москве во вторник, 21 июля, передает Deutsche Welle.
"В ходе встречи также затронут вопрос высокой вероятности введения запрета на поставку цветочной продукции из Нидерландов в Россию", - говорится в документе.
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В качестве причины возможного эмбарго указывается "наличие в этой продукции карантинных организмов, представляющих серьезную угрозу для экономики и сельхозтоваропроизводства страны".
На фоне этого заявления российские журналисты обратились к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову с вопросом, связан ли возможный запрет на импорт цветов с тем, что Нидерланды выступают за создание международного трибунала по расследованию катастрофы "Боинга" на востоке Украины - инициатива, которую Россия в свою очередь не поддерживает. "Я не сторонник это как-то политизировать", - заявил Песков.
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Ранее УНИАН сообщал, что по мнению заместителя главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко, расширение продовольственного эмбарго на поставки цветочной продукции и шоколада могло бы помочь российским производителям.
Вместе с тем, правительство РФ в июне утвердило новый список товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии, которые попали под эмбарго.