В России готовятся к введению продуктовых карточек

Минпромторг России приступил к практической реализации идеи введения продуктовых карт, пишут "Известия".

В июне ведомство объявило конкурс по подготовке аналитических материалов и обоснований по формированию адресной продовольственной помощи нуждающимся. Тендер выиграла компания «Оптконсалт», предложив провести исследование за 4,5 млн рублей. В Минпромторге сообщили, что аналитические данные должны поступить в министерство к сентябрю, после чего чиновники займутся разработкой концепции адресной продовольственной помощи.

Как рассказал гендиректор «Оптконсалта» Дмитрий Мельников, Минпромторгу намерены предложить изменить подход к определению нуждающихся в продуктовой помощи и оказывать ее только тем, чьи доходы не превышают прожиточный минимум (вне зависимости от социальной категории гражданина — пенсионер, инвалид и др.).

В качестве основной формы адресной продовольственной помощи Минпромторгу предложат, по словам Мельникова, перечисление на карту денежных средств из бюджета, на которые малоимущий сможет приобретать продукты.

Читайте такжеРоссию ожидает "валютный шок": темпы обвала рубля могут опередить падение цен на нефть"В случае нестабильной ситуации на рынке, гиперинфляции или дефицита определенных необходимых продуктов в стране должен быть предусмотрен механизм получения продовольственной помощи в натуральном виде, когда гражданин по карточке сможет получать непосредственно набор продуктов", — отметил Мельников.

Согласно данным Росстата, в 2014 году доходы ниже прожиточного минимума имели 11,2% населения России, или 16,1 млн человек. Величина прожиточного минимума определяется отдельно для трудоспособного населения, для пенсионеров и для детей. Сумма устанавливается региональными властями ежеквартально и сильно разнится в зависимости от субъекта.