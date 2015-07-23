Теневой рынок сигарет сокращается, объемы изъятой контрабанды растут (инфографика)

За І полугодие 2015 года таможнями Государственной фискальной службы заведено 1 130 дел по фактам незаконного перемещения через государственную границу свыше 23,6 млн штук сигарет. По количеству заведенных дел, и по объему, и по стоимости зарегистрированных нарушений – цифры выше, чем за аналогичный период 2014 года.

Об этом газете «Голос Украины» сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По словам налоговика, в основном доминирует контрабанда сигарет из Украины – 75% всех изъятий. Но и попыток ввоза контрабандных сигарет в Украину тоже пока немало – 287 фактов (изъято 8,7 млн штук) только за первую половину 2015 года.

Также значительные объемы нелегальной табачной продукции изымаются внутри страны.

«За последние полтора года оперативными сотрудниками налоговой милиции из незаконного оборота всего изъято 300 млн штук сигарет общей стоимостью свыше 213 млн грн. Значительная часть – внутри страны. В прошлом году пресечена незаконная деятельность трех крупных подпольных табачных фабрик. С целью противодействия незаконному обороту подакцизных товаров начато операцию «Акциз-2015», в результате которой из незаконного оборота в этом году уже изъято 66 млн штук сигарет на общую сумму более 54 млн грн.», – заявил Билан.

В то же время, по словам Билана, доля теневого рынка табачных изделий в Украине постепенно сокращается.

По данным компании TNS, в течение 2014 года уровень нелегальной табачной продукции значительно уменьшился в сравнении с 2013 годом – с 8,5 до 5,6%. В феврале 2015 года – до 3,1%. Снижение происходит за счет падения объема нелегально ввозимых сигарет. Этому способствует и более предсказуема акцизная система на табачные изделия, которая действует с 2014 года.

Кроме того, с 18 мая 2015 года ограничен ввоз на территорию Украины сигарет из Приднестровья. В частности, из Перечня пунктов пропуска через государственную границу Украины, через которые осуществляется перемещение подакцизных товаров, исключены пункты Курчуган и Платонове. Только через Курчуган за 2014 г. было перемещено 3,6 млрд штук сигарет, значительная часть которых незаконно попала на таможенную территорию Украины, пополняя теневой рынок.Также, как сообщил заместитель председателя ГФС, с целью дальнейшего сокращения теневого рынка сигарет в марте 2015 года ГФС и ассоциация «Укртютюн» подписали План мероприятий по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями. В частности, он предусматривает механизм учета технологического оборудования для производства сигарет. И уже все легальные производители табачных изделий внесли свое оборудование в Единый государственный реестр оборудования для промышленного производства сигарет и папирос.

Также для борьбы с табачным фальсификатом Налоговым кодексом Украины и Законом №481 ограничен оборот табачного сырья и вспомогательных материалов. Только субъекты хозяйствования, которые владеют лицензией на производство табачных изделий, имеют право на импорт и приобретение табачного сырья, фильтров и папиросной бумаги.