Порошенко разрешил увеличивать арендную плату за землю
16:54, 23 июля 2015Агро
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Закон относительно предельного размера арендной платы был принят парламентом 30 июня 2015 года
Президент подписал закон о предельном размере арендной платы за землю / despravda.com
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому годовая сумма арендного платежа за землю может превышать установленный ранее предельный размер в 12% нормативной денежной оценки участка в случае определения арендатора на конкурсной основе.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Согласно сообщению, закон был подписан 21 июля и вступает в силу с 24 июля.
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Справка УНИАН. Закон Украины № 557-VIII «О внесении изменений в статью 288 Налогового кодекса Украины относительно предельного размера арендной платы» был принят парламентом 30 июня 2015 года.
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