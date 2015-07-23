Порошенко разрешил увеличивать арендную плату за землю

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому годовая сумма арендного платежа за землю может превышать установленный ранее предельный размер в 12% нормативной денежной оценки участка в случае определения арендатора на конкурсной основе.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно сообщению, закон был подписан 21 июля и вступает в силу с 24 июля.

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Справка УНИАН. Закон Украины № 557-VIII «О внесении изменений в статью 288 Налогового кодекса Украины относительно предельного размера арендной платы» был принят парламентом 30 июня 2015 года.