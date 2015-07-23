Яценюк: миллионы гектаров земли используются для теневого обогащения

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе коллегии Министерства регионально развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручил ведомству упорядочить учет государственной земли с целью прекращения ее теневого использования.

«Земля является ключевой в нашей дискуссии с обществом, так как в соответствии с Конституцией - это собственность народа Украины. Давайте защищать эту собственность и делать ее эффективной», - сказал он.

Также премьер отметил, что значительная часть земельных ресурсов страны, исчисляющаяся миллионами гектаров, неинвентаризована и используется для теневого обогащения.

По оценке главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Максима Мартынюка, присутствовавшего на коллегии, государство ежегодно теряет 2-3 млрд грн от несанкционированного использования земель.

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Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк призвал урегулировать вопрос организации рынка земли в Украине и назвал основополагающим принципом существования такого рынка защиту частной собственности и инвестора.