Ляшко выступает против отмены моратория на продажу земель сельхозназначения

Об этом он заявил в ходе визита на фермерские хозяйства села Карапиши Киевской области.

"Продавать землю - это преступление", - сказал он.

По его словам, отмена моратория может привести к скупке сельхозземель иностранными предприятиями.

Первоочередной задачей украинских властей лидер "Радикальной партии" видит создание благоприятных условий для ведения сельского хозяйства, в частности предоставление дешевых кредитов и горюче-смазочных материалов, а также работу над выходом украинских аграриев на новые рынки.

Читайте такжеГлава Госгеокадастра: В Украине огромные массивы земли никак не оформлены

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины", который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Министерство аграрной политики и продовольствия на протяжении нескольких лет предлагало различные формы оборота земель, основанные преимущественно на арендных отношениях.

В конце марта текущего года президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы и общественность обсудить вопрос формирования рынка земли в Украине. Отмена моратория на продажу земель сельхозназначения является одним из требований ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - и прописана в коалиционном соглашении.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что продление моратория создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и ее скупке зарубежными компаниями.