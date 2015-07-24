Кабмин попросит депутатов отменить лицензии на импорт-экспорт алкоголя и сигарет

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства экономического развития и торговли об отмене лицензирования экспорта и импорта алкоголя и табачных изделий, сообщил глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

«Кабмин поддержал наш законопроект об отмене бессмысленной лицензии на импорт/экспорт алкоголя/табака. Такой лицензии в ЕС нет», - написал он.

Читайте такжеВ Минэкономразвития считают, что мораторий на проверку бизнеса должен быть продлен

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития подготовило законопроект об отмене лицензирования внешнеэкономических операций с алкоголем и табаком.

В частности, документом предлагается отменить лицензирование экспорта и импорта спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, а также отменить финансовые санкции за непредоставление субъектами хозяйствования отчетов в этой сфере.

Кроме того, документ также предусматривает отмену лицензирования экспорта и импорта лазерных дисков и матриц.