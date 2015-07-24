"Укрспирт" взялся за выполнение стратегии МинАПК

В общей сложности МинАПК Украины вместе с ГП «Укрспирт» считают возможным заменить импортные автобензины на отечественное топливо на сумму 300 млн. евро в год, - сообщает 24tv.ua

По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, производство биотоплива способно стать одним из локомотивов украинской экономики: «Биоэтанольное направление вообще должно быть одним из ключевых для нашей страны. У России есть «Газпром» и нефть, а у нас - аграрный сектор и кукуруза, и это - тоже энергия. У нас есть все шансы стать энергетически независимыми», - считает Алексей Павленко.

С технологической точки зрения в ГП «Укрспирт» не видят препятствий для практически мгновенного наращивания производства до уровня 250-300 тыс. тонн биоэтанола в год: «Мы готовы начать производство биоэтанола на двух десятках спиртзаводов практически в течение нескольких месяцев, - уверен и.о. директора ГП «Укрспирт» Роман Иванюк.- Сырьевая база для этого достаточна, техническое состояние предприятий это позволяет. Нужно лишь урегулировать некоторые организационные вопросы, и страна получит сотни тысяч тонн биоэтанола в качестве альтернативы импортируемым нефтепродуктам».

Напомним, в первом полугодии 2015 года, «Укрспирт» произвелл 2,3 тыс. тонн биоэтанола. При этом для нужд производителей автобензинов было отгружено 11,9 тыс. тонн продукта КМТА (компонент моторого топлива альтернативный), изготавливаемого на основе биоэтанола. Минимальную годовую потребность отечественного рынка эксперты оценивают в 250 тыс. тонн биоэтанола только для использования в качестве антидетонационной добавки и альтернативного топлива при выпуске автобензинов.