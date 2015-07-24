Путин поручил уничтожать санкционные продукты из Европы прямо на границе
24 июня 2015 года российский президент подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016 года включительно
Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Минсельхоза Александра Ткачева принять меры для уничтожения на месте ввозимых в РФ товаров из санкционного списка.
"Хорошо. Давайте согласимся с предложением министра", - сказал президент на совещании с членами правительства.
"Я прошу администрацию (Кремля) и правительство проработать это с юристами и предложить соответствующие решения", - распорядился Путин.
Эти меры поддержал также премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
Напомним, 6 августа 2014 года президент РФ подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в качестве ответных мер на санкции и для поддержки отечественного производителя.
На следующий день правительство России ввело годовой запрет на импорт говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
Впоследствии РФ заявляла о реэкспорте запрещенной европейской продукции, вводя ограничения на импорт из Белоруссии и Сербии.
Кроме того, 1 мая 2015 года был введен запрет на импорт арахиса, а 26 мая - живой птицы из США. 4 июня вступил в силу запрет на импорт рыбных консервов из Латвии и Эстонии.
24 июня 2015 года Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016 года включительно.
Согласно постановлению кабинета министров, Россия ограничила импорт из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей.
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Из-под санкций по-прежнему выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция).
Дополнительно к этому из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также, как и ранее, семенной картофель, лук севок, сахарная свекла и горох для посева.