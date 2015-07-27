Минагропрод предлагает Беларуси выпускать сельхозтехнику на территории Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) предлагает белорусским производителям сельскохозяйственной техники наладить выпуск своей продукции в Украине.

Как сообщила пресс-служба Минагропрода, об этом заявил глава министерства Алексей Павленко на пленарном заседании 23-й Межправительственной украинско-белорусской совместной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«В настоящее время белорусские партнеры хотят поставлять в Украину грузовики, тракторы, другую технику сельскохозяйственного назначения. Предложение Украины заключается в том, чтобы часть объема собиралась и изготавливалась здесь», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе Минагропрода отметили, что по результатам заседания был подписан Протокол, отдельная часть которого касается сотрудничества между странами в сфере агропромышленного комплекса. При этом стороны отметили необходимость развития сотрудничества в аграрном секторе и договорились наращивать экспортно-импортный потенциал в торговле продукцией АПК.

Также Украина и Беларусь договорились продолжать сотрудничество между ветеринарными и фитосанитарными службами обоих государств с целью увеличения взаимного присутствия на рынках двух стран сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров ведет переговоры с партнерами из Соединенных Штатов Америки и Канады относительно постройки в Украине заводов по производству сельскохозяйственной техники. По словам премьера, производство собственной аграрной техники поможет Украине увеличить потенциал урожайности и конкурентоспособности, в частности, в сфере несырьевого экспорта.