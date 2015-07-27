"Оболонь" будет производить пиво в России

«Мы им («Московской Пивоваренной Компании» - УНИАН) предоставили право наливать торговую марку «Оболонь» на своих мощностях», - сообщили УНИАН в пресс-службе компании, отказавшись разглашать детали сделки, в частности срок предоставления лицензии.

При этом в пресс-службе отметили, что целью данного сотрудничества является компенсация недополученных компанией доходов от потери российского рынка в связи с запретом ввоза продукции компании «Оболонь» на территорию России.

«Больше половины импортного пива в России принадлежало «Оболони». Нам нужно как-то компенсировать, потому что это украинские деньги, это рабочие места в Украине», - отметила представитель компании.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Россия решила приостановить ввоз алкоголя из Украины. В частности, санкции затронули пиво производства «Оболонь», которое, по данным России, не соответствовало требованиям по энергетической ценности и органолептическим показателям. Также Россия запретила ввоз пивных напитков производства «Сан Инбев Украина», в которых выявлено несоответствие нормативным требованиям, предъявляемым к маркировке продукции, а также спиртных напитков производства ООО «Украинская дистрибуционная компания», которые не соответствовали по объемной доле спирта и органолептическим показателям.

Компания «Оболонь» в 2014 году получила 539 млн грн чистого убытка против 195,3 млн грн чистой прибыли в 2013 году.

Справка УНИАН. Корпорация «Оболонь» объединяет главный завод, два отдаленных цеха, два дочерних предприятия и четыре предприятия с корпоративными правами. В целом в корпорации работает около 7,5 тыс. сотрудников. В состав корпорации, кроме завода в Киеве («Оболонь»), входят «Пивоварня Зиберта» (Фастов, Киевская обл.), Ахтырский пивзавод (Сумская обл.), Севастопольский завод напитков, Бершадский пивкомбинат (Винницкая обл.), предприятие по производству пива и безалкогольных напитков «Красиловское» (Хмельницкая обл.). Также в состав корпорации входят другие предприятия, в частности по производству солода, агропредприятие, специализирующееся на выращивании ячменя, завод по производству стеклотары, снеков и другое.

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«Московская Пивоваренная Компания» вышла на российский рынок напитков с продуктами собственного производства в сентябре 2008 года. В состав компании входят пивоваренный завод, собственные дистрибьюторский и логистический центры, общий объем инвестиций в которые составил более 300 миллионов долларов. Завод компании имеет первоначальную мощность более 2,4 млн гл в год.