Россия полностью запретила импорт цветов из Нидерландов
На транзит цветов на территории России данный запрет не распространяется.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Россельхознадзора.
"Россельхознадзор предложил национальным организациям по карантину и защите растений стран Евросоюза полностью приостановить фитосанитарную сертификацию голландских срезанных цветов для поставки в Россию", - говорится в релизе.
Речь идет о полном временном ограничении на поставки цветов из Нидерландов, пояснил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.
"Пока запрет касается только цветов, произведенных на территории Нидерландов, на транзит цветов эта мера не распространяется", - уточнил он.
Читайте такжеРоссия запретила украинские стиральные порошки "Ушастый нянь" и "Лотос"
Как сообщал УНИАН, в России запретили дрифтерный лов рыбы с 1 января 2016 года.