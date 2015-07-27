Россия полностью запретила импорт цветов из Нидерландов

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

"Россельхознадзор предложил национальным организациям по карантину и защите растений стран Евросоюза полностью приостановить фитосанитарную сертификацию голландских срезанных цветов для поставки в Россию", - говорится в релизе.

Речь идет о полном временном ограничении на поставки цветов из Нидерландов, пояснил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"Пока запрет касается только цветов, произведенных на территории Нидерландов, на транзит цветов эта мера не распространяется", - уточнил он.

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Как сообщал УНИАН, в России запретили дрифтерный лов рыбы с 1 января 2016 года.