В Госдуме России предлагают ввести для ресторанов лимит на иностранные блюда

Депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев готовит к осенней сессии проект закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты в части регулирования деятельности предприятий общественного питания, пишут "Известия".

В частности, законодатель предлагает установить для всех ресторанов и кафе, не являющихся национально специализированными, обязанность иметь в своем меню не менее 50% блюд традиционной русской кухни. По мнению депутата, это должно привести в возрождению и развитию гастрономических традиций России и поспособствовать привлечению иностранных туристов.

Читайте такжеПутин поручил уничтожать санкционные продукты из Европы прямо на границе"Если посмотреть на общепит в Москве, то в глаза бросается обилие французской, итальянской, японской кухни, и это даже не всегда национальные рестораны. Я - русский человек и с огромным удовольствием употребляю блюда русской кухни, но в центре города, вокруг Госдумы редко можно встретить заведение с меню, представляющим именно наши национальные блюда, — рассказал Вадим Соловьев. — Мы должны больше внимания уделять национальным элементам нашей культуры. Поэтому целесообразно будет ввести обязательное правило для ресторанов, за исключением специализированных, иметь в своем меню не менее 50% блюд национальной русской кухни. К осенней сессии мы подготовим соответствующий законопроект".

В марте известные российские режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский обратились к президенту с просьбой оказать поддержку в создании отечественной сети быстрого питания «Едим дома!». В своем письме они отметили, что в рамках концепции отечественной сети общественного питания они намерены работать с российскими продуктами. Инвестиции в проект они оценили в 971,8 млн рублей. Кинематографисты планируют построить 2 фабрики-кухни, 41 кафе и 91 точку продажи готовой продукции. Заявленный срок окупаемости сети — 4,8 года.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэкономразвития и ряду других министерств и ведомств, Сбербанку, а также региональным властям в ближайшее время представить в правительство предложения по механизмам оказания комплексной поддержки реализации проекта по созданию сети российского фастфуда «Едим дома!».