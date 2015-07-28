В "Укрспирте" выявлены финансовые нарушения на 3 миллиарда гривень

Плановый внутренний аудит на государственном предприятии «Укрспирт»

и подконтрольных ему местах проведения деятельности выявил финансовые нарушения на общую сумму более 3 млрд грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, указанные нарушения были выявлены в охваченный проверкой период с 1 января 2012 года по 31 марта 2015 года.

Согласно сообщению, среди основных нарушений числится реализация продукции по ценам ниже себестоимости, закупка сырья с необоснованно завышенной стоимостью, оплата услуг, предоставление которых не подтверждено соответствующими документами, а также нехватка имущества и ценностей, в том числе, горюче-смазочных материалов, зерна и автомобилей.

Читайте такжеКонцерн "Укрспирт" хотят продавать по частямПри этом в министерстве отметили, что больше всего фактов противоправной деятельности установили в 2014 году.

«Например, проведение хозяйственных взаимоотношений с компаниями, имеющими признаки фиктивности, привели к потерям на сумму около 1 млрд грн. В результате, госбюджет не получил более 400 млн грн налогов. Из-за продажи спирта и спиртосодержащей продукции по заниженным ценам ГП «Укрспирт» потерял более 134 млн грн. При закупке сырья и оплате затрат на ее хранение переплачено 10,4 млн грн», - говорится в сообщении.

По информации Минагропрода, еще около 3 млн грн убытков госпредприятие получило вследствие закупки по завышенным ценам древесных пеллет и услуг по упаковке кукурузы. В пресс-службе также сообщили, что, помимо внутреннего аудита со стороны министерства, в «Укрспирте» состоялась ревизия Государственной финансовой инспекции, которая также выявила нарушения на сумму более 3 млрд грн.

В связи с этим, глава Минагропрода Алексей Павленко заявил о намерении передать материалы аудита в правоохранительные органы с целью привлечения к ответственности виновных в нарушениях и возмещения убытков.

«Вопрос возвращения госкомпании украденных денег для нас принципиальный. Буду просить руководство Генпрокуратуры, СБУ и МВД взять дело под особый контроль», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы в июне провели обыск и изъятие документов в административных помещениях государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт». Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в 2014 году по факту злоупотреблений своим положением бывшего директора концерна Михаила Лабутина.

Ранее Государственная фискальная служба заявила о том, что подозревает экс-главу «Укрспирта» Михаила Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 28,2 млн грн. В январе Интерпол по запросу украинских правоохранителей объявил Лабутина в международный розыск.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».