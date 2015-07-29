Ресурсы "Укрэксимбанка" могут направить на поддержку аграрного экспорта

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил направлять кредитные ресурсы государственного «Укрэксимбанка» на поддержку экспортеров аграрной продукции.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

Яценюк подчеркнул, что кредитные ресурсы позволят агропроизводителям модернизировать свои производственные возможности и перейти от экспорта сырья к экспорту продукции с добавленной стоимостью.

«Мы четко поставили вопрос экспортной поддержки со стороны "Укрэксимбанка". Ресурсы банка должны направляться на кредитование аграрного сектора с той целью, чтобы мы не экспортировали зерно, а экспортировали продукты переработки. А это строительство сети заводов, которые с одной стороны дадут возможность получить рабочие места в стране, а с другой стороны - больше заработать», - сказал Яценюк.

При этом он предложил провести встречу с аграриями, нуждающимися в ресурсах.

Читайте такжеЯценюк предлагает ЕС увеличить квоты для украинского экспорта в рамках свободной торговлиКак сообщал УНИАН, ранее глава правительства предложил разделить направления деятельности государственных банков - «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», закрепив за «Укрэксимбанком» программы развития экспорта, а за «Ощадбанком» - развитие внутреннего рынка.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. 100% акций банка принадлежат государству.

В начале июля банк сообщал об успешном завершении переговоров с кредиторами о перепрофилировании трех выпусков облигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,475 млрд долл., договорившись о продлении сроков погашения на семь лет с повышением ставки купона. В то же время, банк в первом полугодии 2015 года получил 3,848 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период предыдущего года прибыль банка составила 109,481 млн грн