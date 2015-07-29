На агрокомбинате в Киевской области обнаружили африканскую чуму свиней

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС) на агрокомбинате «Калита» (Броварской район Киевской области).

Как сообщается на сайте Госветфитослужбы, 28 июля на территории комбината была выявлена повышенная смертность поросят.

При этом при исследовании отобранных у погибших животных проб биоматериала был установлен диагноз - африканская чума свиней.

Читайте такжеНа Киевщине и Житомирщине обнаружили вирус африканской чумы свинейСправка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.