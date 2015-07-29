Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов из ЕС

19:12, 29 июля 2015
Агро
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​Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввезенных в РФ и подпадающих под эмбарго продуктов. 

REUTERS

Согласно указу, данные меры начнут действовать с 6 августа, передает РБК.

Стало известно, что правительству поручено установить порядок уничтожения таких товаров. При этом в указе отмечается, что его положения не распространяются на товары, ввозимые физическими лицами для личного пользования.

Ранее, 24 июля, глава Минсельхоза Александр Ткачев предложил уничтожать ввозимые в обход эмбарго и обнаруженные на границе продукты, а не возвращать отправителям.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас и правительство РФ сделать все, чтобы мы могли все партии грузов продуктов, которые поступают нелегально через границу РФ, именно уничтожать там, на месте», — обратился тогда Ткачев к президенту России.

Министр пояснил, что по действующим правилам незаконные грузы должны лишь не пропускаться через границу и направляться обратно. Путин согласился с этой идеей и поручил проработать ее с юристами.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить постановление о сохранении эмбарго на продукцию ЕС после продления санкций Евросоюза.

22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти официально объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

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