"Укрспирт" погасил 85% прошлогодних долгов и вдвое увеличил прибыль (документы)
«Укрспирт» отчитался о финансовых результатах за первое полугодие 2015 года.
Чистая финансовая прибыль до налогообложения за первое полугодие 2015 г. составила 96 млн грн, что почти вдвое превышает результат прошлого года. При этом рентабельность по чистой прибыли составила 13% (6% за 6 месяцев 2014 г.).
Как сообщает пресс-служба ГП «Укрспирт», рост финансовых показателей стал возможен благодаря увеличению эффективности административных и других бизнес-процессов, а также сокращению неоперационных расходов с 35,5 млн грн в первом полугодии 2014 г. до 21 тыс. грн за аналогичный период 2015.
Финансовую отчетность "Укрспирта" можно посмотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
«С начала 2015 г. долговая нагрузка на предприятие снижена на 182,5 млн грн: по кредитам (-75 млн грн, на 99,8%), по расчетам с бюджетом (-33 млн грн, на 8%), по расчетам с поставщиками (-51,2 млн грн, на 10%). При этом просроченные обязательства погашены на 85%, а новые договоры заключались с отсрочкой платежей, что позволяет поддерживать значительный уровень кредиторской задолженности без дополнительных затрат», - сообщается на официальном сайте «Укрспирта».
Госкорпорация приложила максимальные усилия для удержания цены на спирт в условиях резкого повышения стоимости сырья и энергоресурсов, в т.ч. за счет уменьшения валовой маржи (32% против 38% в 2014 г.). При этом нормативы затрат на производство постепенно доводятся до оптимальных за счет применения энергосберегающих технологий, повышения эффективности использования и оплаты трудовых ресурсов, исключения коррупционной составляющей из стоимости закупок. Так, валовая прибыль в пересчете на 1 дал произведенной продукции увеличилась на 22% - до 64,43 грн. Аналогичный показатель по чистой прибыли вырос в 3 раза - с 8,52 грн до 26,18 грн. Таким образом, падение объемов производства и реализации продукции в 2015 г. не сопровождалось пропорциональным уменьшением прибыли, поскольку эффективность использования экономических ресурсов в 2015 г. была значительно выше, чем в предыдущем году.
«Несмотря на значительное падение реализации (на 30%), мы смогли увеличить эффективность работы без увеличения валовой наценки (39% – в 2014 г., 32% – в 2015 г.). Такие показатели как использование сырья на единицу продукции уменьшили на 22%! Снизили операционные, административные расходы, убрали коррупционные схемы при закупках и на предприятиях. Поэтому прибыльность на единицу продукции (декалитр) возросла на 335%», - прокомментировал успехи предприятия на своей странице в Facebook и.о. директора «ГП «Укрспирт» Роман Иванюк.