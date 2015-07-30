Госрыбагентство и Гослесагентство обязали избирать руководителей теруправлений по открытому конкурсу

Главы агентств получили поручение разработать профессионально-квалификационные требования к кандидатам, совместно с Департаментом работы с персоналом Минагрополитики, подготовить положение о порядке проведения конкурсов, предоставить предложения по составу конкурсных комиссий с обязательным привлечением независимых экспертов ведущих рекрутинговых компаний.

"Я поручил руководителям агентств рыбного и лесного хозяйства в максимально сжатые сроки выполнить эту работу и предупредил - без открытого, профессионального и беспристрастного отбора ни один претендент на должность начальника теруправления не получит. Это касается всех областей и всех лиц без исключения. А учитывая то, что любое назначение может состояться только после моего согласования, уверяю: никто этой процедуры не нарушит", - заявил министр.

Читайте такжеГлава Минагропрода поручил новому руководителю Госрыбагентства кардинально дерегулировать отрасльПавленко сообщил, что первый пилотный проект стартует в Одесской области. Минагрополитики введет его совместно с Госрыбагентством и Одесской ОГА.

Так, сегодня, 30 июля, состоится первое заседание конкурсной комиссии по Западно-Черноморского бассейнового управления охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов и регулирования рыболовства. Документы на конкурс предоставили 8 кандидатов.