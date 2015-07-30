На первые кадровые конкурсы Гослесагентства уже подали более 50 заявлений

Радикальное кадровое обновление предприятий и учреждений, подчиненных Государственному агентству лесных ресурсов, является ключевым условием реформирования отрасли.

Об этом во время брифинга заявил председатель Гослесагентства Александр Ковальчук, говорится на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Он сообщил, что впервые в истории ведомства 3-го и 17-го июля объявлены два открытых конкурса на должности директоров 47 госпредприятий из сферы управления агентства. Уже подано более 50 заявлений.

«Сегодня мы сделали первый шаг к кадровому обновлению. Призываем попробовать свои силы, прежде всего, молодых людей с современным образованием и готовностью менять собственную страну. Всех, кто хочет в Украине работать по европейским принципам», — сказал глава Гослесагентства.

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Документы от кандидатов принимаются до 31 июля и 14 августа. Дальше до 5-го и 19-го августа продлится их проверка по допуску к конкурсному отбору. В течение следующих 20 дней претенденты должны представить конкурсные предложения. Конкурсная комиссия будет оценивать не старые заслуги кандидата, а наличие системного мышления и стратегическое видение. Кроме специалистов Гослесагентства, к работе в комиссиях приглашены представители профсоюзов и общественности.

«Уверяю, что все кадровые назначения на должности руководителей предприятий лесной отрасли в дальнейшем будут происходить исключительно на конкурсной основе», - отметил Ковальчук