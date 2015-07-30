Производство сахара в Украине в 2015 году сократится на 35% - эксперты

Производство сахара в Украине в текущем году составит 1,3-1,4 миллиона тонн, что на 34-35% меньше, чем в 2014 году (2-2,1 миллиона тонн), сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

Согласно сообщению, основной причиной падения производства является сокращение площадей под сахарной свеклой в 2015 году на 95 тысяч гектаров по сравнению с 2014 годом – до 239 тысяч гектаров.

"Несмотря на это, украинцы без сахара в этом сезоне не останутся. Снижение потребления сахара населением, сокращение производства кондитерских изделий, а также большие переходящие запасы свидетельствуют об ожидаемой стабильной ситуации на рынке сахара", - отмечается в сообщении.

При этом, по прогнозам экспертов, снижение производства сахара не должно существенно повлиять на уровень цен в новом сезоне, если курс гривни не будет демонстрировать значительных колебаний. Снижение курса национальной валюты приведет к росту себестоимости производства и, соответственно, цены.

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Как сообщал УНИАН, в средине июля Министерство аграрной политики и продовольствия опубликовало для публичного обсуждения законопроект, в котором предлагается отменить минимальные цены на сахар и сахарную свеклу, чтобы дать возможность производителям реализовывать продукцию в соответствии с конъюнктурой рынка.