Россияне собирают подписи против указа Путина об уничтожении санкционных продуктов

Россияне собирают подписи против указа президента Владимира Путина об уничтожении санкционных продуктов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сайте Change.org.

Авторы инициативы предлагают отменить действие указа, а санкционные продукты передать малообеспеченным категориям граждан.

«Зачем нам уничтожать свежие европейские продукты, которыми можно накормить ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных, потрадавших от природных катаклизмов и других нуждающихся», — негодуют авторы.

Читайте такжеBloomberg: в России - "коллапс потребительской экономики" Петиция адресована лично президенту России Владимиру Путину, а также Государственной Думе.

«Мы просим Президента России отменить свой указ и обращаемся к Государственной Думе с требованием рассмотреть и принять в ускоренном порядке закон о безвозмездной передаче европейской продукции и товаров народного потребления, подлежащих уничтожению, особо нуждающимся категориям населения», — говорится в петиции.

Авторы петиции также отмечают, что уничтожение продукции приведет к дополнительным расходам государственного бюджета, в то время как распределением продукции могли бы заняться благотворительные организации.

Более того, авторы отмечают, что введение продовольственного эмбарго привело к продовольственной инфляции.

«Российские пенсионеры, ветераны, многодетные семьи, инвалиды и другие нуждающиеся граждане в результате этих санкций пострадали в первую очередь, и вынуждены сильно ограничивать себя в еде, вплоть до голодания», — отмечают авторы инициативы.

Между тем, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал «четкого» уничтожения санкционных продуктов.