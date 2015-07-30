Еврокомиссия продолжит до 2016 года меры для защиты рынка сельхозтоваров от санкций РФ
Европейская комиссия продолжит до 2016 года меры для защиты рынка сельскохозяйственных товаров от российских санкций.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
«Меры социальной поддержки европейских секторов молочных продуктов, фруктов и овощей будут продолжены до 2016. Европейская комиссия в настоящее время завершает подготовку последних деталей с целью официального принятия в ближайшие недели соответствующих правовых решений», - говорится в сообщении.
В ЕК отмечают, что «осознают трудности, с которыми сталкиваются европейские производители, и обязуются прилагать необходимые усилия для их поддержки».
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Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов Фил Хоган по этому поводу отметил, что ЕС продемонстрировал солидарность с фермерами, которые больше всего пострадали из-за российского запрета. «Теперь, почти год спустя, с продлением эмбарго, мы должны продолжать оказывать поддержку в целях безопасности для производителей, которые по-прежнему испытывают трудности в связи с запретом», - подчеркнул он.
Как сообщалось, в августе 2014 года в ответ на санкции стран Запада, Россия ввела свои ограничительные меры: запрет поставок значительной части пищевой продукции из стран ЕС. После этого Еврокомиссия выделила 125 млн евро аграриям, которые попали под санкции РФ.
После продления санкций Запада в июне 2015 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на товары с Запада до 5 августа 2016 года.