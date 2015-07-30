Еврокомиссия продолжит до 2016 года меры для защиты рынка сельхозтоваров от санкций РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Меры социальной поддержки европейских секторов молочных продуктов, фруктов и овощей будут продолжены до 2016. Европейская комиссия в настоящее время завершает подготовку последних деталей с целью официального принятия в ближайшие недели соответствующих правовых решений», - говорится в сообщении.

В ЕК отмечают, что «осознают трудности, с которыми сталкиваются европейские производители, и обязуются прилагать необходимые усилия для их поддержки».

Читайте такжеПутин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов из ЕС

Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов Фил Хоган по этому поводу отметил, что ЕС продемонстрировал солидарность с фермерами, которые больше всего пострадали из-за российского запрета. «Теперь, почти год спустя, с продлением эмбарго, мы должны продолжать оказывать поддержку в целях безопасности для производителей, которые по-прежнему испытывают трудности в связи с запретом», - подчеркнул он.

Как сообщалось, в августе 2014 года в ответ на санкции стран Запада, Россия ввела свои ограничительные меры: запрет поставок значительной части пищевой продукции из стран ЕС. После этого Еврокомиссия выделила 125 млн евро аграриям, которые попали под санкции РФ.

После продления санкций Запада в июне 2015 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на товары с Запада до 5 августа 2016 года.