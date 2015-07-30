Торговыми преференциями ЕС воспользовалась лишь треть украинских экспортеров - эксперт

Об этом заявила исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций, руководитель Центра исследований современного общества Оксана Кузякина на пресс-конференции в Киеве.

"Автономными торговыми преференциями воспользовались около трети экспортеров в Европейский Союз, по крайней мере, по результатам исследования. В отраслевом разрезе это было производство строительных материалов и пищевая промышленность. Наименее активным было сельское хозяйство", - сказала она.

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По словам Кузякиной, основной преградой на пути к использованию торговых преференций стала недостаточность информации об административных процедурах при экспорте в ЕС и поиске возможных партнеров.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров из Украины снизился на 35,9% - до 15,437 млрд долл., импорт - на 38,8%, до 14,528 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,06 (в январе-мае 2014 года – 1,02).

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-мае 2015 года, по сравнению с январем-маем 2014 года, снизился на 33,5% - до 5,165 млрд долл., и составил 33,5% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 25,6% - до 6,154 млрд долл., и составил 42,4% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 60,3%, до 1,869 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 66,3%, до 2,387 млрд долл.