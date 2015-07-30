Кабмин направил 45 миллионов гривень на борьбу с африканской чумой свиней в Киевской области

Кабинет министров Украины переформатировал бюджет Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и направил 45 млн грн средств, находящихся на счетах министерства, на финансирование мероприятий по локализации и устранению вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и.о. главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Александр Вержиховский.

«Правительство одобрило вчера переформатирование бюджета в связи с этой проблемой (вспышкой АЧС - УНИАН). Это переформатирование средств, которые есть на счету Минагропрода в 45 млн грн. - сказал Вержиховский. – Деньги пойдут на те меры, которые нужны сейчас. А именно: дезинфекционные средства, средства диагностики, спецодежда, средства на оплату командировочных людям, которые работают в зоне заражения».

Вержиховский рассказал, что в районе очага заболевания – в трехкилометровой зоне специалисты проведут депопуляцию животных, а на прилегающих к очагу основных и полевых дорогах установят посты дезинфекции. Кроме того, в ближайшее время, по словам Вержиховского, может быть принято решение о депопуляции диких кабанов в Киевской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

В то же время чиновник напомнил, что вирус африканской чумы свиней является опасным для животных, но не представляет угрозы для человека.

Читайте такжеВ Черниговской области снова выявлена вспышка АЧС - седьмой случай с начала года Как сообщал УНИАН, 28 июля специалисты Госветфитослужбы Украины выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС) на агрокомбинате «Калита» в Броварском районе Киевской области. По предварительным данным, причиной возникновения болезни стало нарушение ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней.

Последний случай выявления АЧС в Украине был зафиксирован 22 июля у животных подсобного хозяйства в городе Ичня (Черниговская обл.). Всего с 2012 года в Украине зарегистрирован 31 случай АЧС, из которых 16 – в дикой фауне.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.