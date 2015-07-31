На Черниговщине снова обнаружили вирус африканской чумы свиней

В Черниговской области продолжают фиксировать новые случаи заболевания домашних свиней африканской чумой свиней.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Согласно сообщению, в с. Лесное Черниговского района на этой неделе у двух животных были зафиксированы клинические признаки, подобные проявлениям африканской чумы свиней. По результатам исследования Киевского государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе диагноз "африканская чума свиней" был подтвержден.

30 июля начался обход частных хозяйств с целью изъятия и утилизации животных.

За последнее время это уже девятый случай заболевания животных АЧС в области.

Читайте такжеКабмин направил 45 миллионов гривень на борьбу с африканской чумой свиней в Киевской областиКак сообщал УНИАН, последний случай был зафиксирован 27 июля в городе Ичня в частном хозяйстве.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС не опасен. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.